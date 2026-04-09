Non sono di Alberto Stasi Garlasco il giallo delle impronte sul dispenser

A distanza di anni, il caso di Garlasco rimane al centro di discussioni e inchieste, con nuovi elementi che riaccendono vecchie domande. La vicenda coinvolge un delitto ancora irrisolto e in particolare le impronte trovate su un dispenser, che hanno sollevato dubbi e tensioni tra gli investigatori. La complessità di questa indagine ha mantenuto vivo l’interesse pubblico, alimentando il continuo dibattito sulla verità dietro questa morte.

Un caso che continua a far discutere, dividere e riaccendere interrogativi mai sopiti. Il delitto di Garlasco, a distanza di anni, resta uno dei misteri più complessi della cronaca italiana, capace ancora oggi di catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e degli esperti. Le nuove analisi, le consulenze tecniche e i continui approfondimenti televisivi stanno riportando alla luce dettagli che sembravano ormai archiviati. >> Speranze finite dopo la sua scomparsa e le ricerche: la notizia poco fa Nelle ultime settimane, il dibattito si è concentrato soprattutto sulle tracce, sulle impronte e sulle possibili incongruenze emerse nel corso delle indagini iniziali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Garlasco, i "ragionevoli dubbi" del giudice Vitelli sull'impronta di Alberto Stasi sul dispenser del saponeL’impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi non sarebbe stata lasciata per lavare via il sangue, ma pomodoro. Garlasco, Giada Bocellari avvocata di Stasi parla delle impronte della madre di Chiara Poggi in casa: "Zero"Nell’abitazione di via Pascoli 8 erano presenti le impronte di Alberto Stasi, di Giuseppe Poggi, di Marco Poggi, ma risulterebbero assenti le... Garlasco, il giallo della nuova impronta. Svolta sull'omicidio di Chiara Poggi - Storie italiane 2 Temi più discussi: Garlasco, Alberto Stasi nel ricordo della sua prof: Ma quale biondino dagli occhi di ghiaccio?; Caso Garlasco, Stasi racconta la scena in cucina, mentre il caso arriva in teatro: tutte le novità; Il delitto di Garlasco sale a teatro con i legali di Alberto Stasi; Garlasco in Tv, Infante: Stasi colpevole comodo. De Rensis stronca il movente: Si può uccidere per questo?. Delitto di Garlasco, Bocellari Stasi non frequentava la casa di Chiara | Il muretto andava analizzatoIl delitto di Garlasco con le parole dell'avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari, in studio a Mattino 5 News: ecco cosa ha detto ... ilsussidiario.net Alberto Stasi ribadisce la cucina in ordine e smentisce tracce sospette sulla scena del delittoNuove rivelazioni sul delitto di Garlasco e la cucina di casa Poggi Nel caso del delitto di Garlasco, al centro delle indagini sulla morte di Chiara P ... assodigitale.it il dr. Alberto Stasi Davanti al PM dissi "io non ho toccato Chiara quindi o avete sbagliato o c'è un altra spiegazione ..io e il mio avv. La invitiamo a riflettere e non si capiva neanche la fretta ..ma la macchina ormai si era già messa in moto" #ieneinside #garlas x.com Elisabetta Ligabò Stasi, madre di Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2021 per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, rompe il silenzio dopo gli ultimi sviluppi del caso. “Quello che sta venendo fuori è sconvolgente. È uno schifo, mi dispiace usare qu - facebook.com facebook