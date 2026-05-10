A Garlasco, le indagini sulla vicenda hanno preso una svolta grazie a nove perizie che hanno portato alla creazione di un avatar digitale dell’indagato. Questo modello virtuale riproduce i movimenti dell’uomo all’interno dell’abitazione, contribuendo a chiarire alcuni dettagli tecnici del caso. La Procura di Pavia ha concluso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio.

Un avatar di Andrea Sempio per svelare uno dei degli aspetti tecnici cruciali dell’inchiesta della Procura di Pavia, che ha chiuso le indagini ed è pronta a chiedere il rinvio a giudizio dell’amico di Marco Poggi. E il manichino tridimensionale realizzato dall’ingegner Simone Tiddia conferma: posizionato «sulla scena originaria» del crimine, «fornisce riscontri» sulla compatibilità tra i piedi di Sempio collocati sul primo gradino e l’impronta 33 della sua mano destra sul muro della scala che porta alla cantina, dove era riverso il corpo della vittima. Non solo. Anche la mano dell’avatar «presenta profili» conformi «dal punto di vista strettamente dimensionale» con le proporzioni della traccia palmare «esaltata dai reagenti dattiloscopici».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio incastrato da nove perizie. Creato un avatar dell'indagato: «Così si è mosso nella casa»

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Garlasco, Sempio convocato in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini

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