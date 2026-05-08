La procura ha concluso l’indagine bis sul caso di Garlasco, che ha portato all’arresto di un uomo accusato di aver ucciso una giovane donna con odio. L’indagine, durata quattordici mesi, ha incluso analisi di DNA, approfondimenti informatici e una ricostruzione dettagliata della scena del crimine. Le prove raccolte si basano su 212 intercettazioni telefoniche e ambientali, ritenute decisive per l’incarceramento dell’indagato.

Quattordici mesi di inchiesta che si è dipanata tra esami del dna, approfondimenti informatici e una nuova mappatura della scena del crimine. Ma anche raccolta di testimonianze di vecchi e nuovi protagonisti del caso, perquisizioni e intercettazioni. E ora la Procura di Pavia ritiene di avere tutti gli elementi per indicare, senza margini di dubbio, il colpevole: Andrea Sempio è l'assassino di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco per avere rifiutato l'approccio sessuale dell'amico del fratello. Ieri i pm hanno notificato all'indagato l'avviso di chiusura indagini, primo passo per una richiesta di rinvio a giudizio con atti già trasmessi a Milano che si muoverà in parallelo con l'istanza di revisione per Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, chiusa l?indagine bis: «Sempio ha ucciso Chiara con odio. Incastrato da 212 intercettazioni»

La svolta su Garlasco, i Pm di Pavia: Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo

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