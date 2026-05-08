Le accuse rivolte all’indagato nel caso di Garlasco sono state presentate in un procedimento giudiziario ancora in corso. I suoi avvocati si preparano a affrontare le sfide legali che si aprono, con un’udienza imminente in cui si discuteranno le prove e le eventuali testimonianze. La vicenda giudiziaria, che ha coinvolto vari passaggi processuali, si avvia a una nuova fase con l’obiettivo di chiarire i fatti contestati.

La “penna” a cui l’indagato fa riferimento nell’intercettazione, a mio avviso, è uno dei punti centrali dell’impianto accusatorio perché identificabile con una chiavetta usb su cui Chiara avrebbe scaricato quei video intimi presenti sul suo computer – che era in uso a tutta la famiglia – dopo essersi accorta che erano stati visti da altri soggetti. Sappiamo che Sempio accedeva a quel pc in virtù della sua frequentazione con il fratello di Chiara, Marco, suo amico quindi si può ipotizzare che abbia potuto visionare i video privati della ragazza, che si sia infatuato di lei ritenendola in maniera erronea e del tutto soggettiva una preda disinibita e disponibile fino a diventarne ossessionato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, perché i legali dell’indagato Sempio non avranno un compito facile

Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri

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