Garlasco Sempio butta via il foglio degli appunti

Alle 15.33 di un mercoledì di febbraio, il cellulare di un uomo suona. In quel momento, lui prende un foglio degli appunti e lo butta via. La scena si svolge a Garlasco, in una giornata normale. Le circostanze precise di quell'episodio non sono ancora chiare e non vengono forniti dettagli su cosa sia stato scritto o sul motivo del gesto.

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