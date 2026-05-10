Garlasco Sempio butta via il foglio degli appunti
Alle 15.33 di un mercoledì di febbraio, il cellulare di un uomo suona. In quel momento, lui prende un foglio degli appunti e lo butta via. La scena si svolge a Garlasco, in una giornata normale. Le circostanze precise di quell'episodio non sono ancora chiare e non vengono forniti dettagli su cosa sia stato scritto o sul motivo del gesto.
Seguici su Google News per non perderti le ultime notizie come questa. Sono le 15.33 di un mercoledì di febbraio quando il cellulare di Andrea Sempio squilla. Dall’altra parte, una voce dalla caserma di Voghera lo invita «in caserma per una notifica». Una telefonata di routine, formalmente. In realtà, la miccia che fa saltare in aria mesi di apparente calma. Sempio è da solo nella sua Panda. Non sa che l’auto è piena di microspie e che un GPS segue ogni suo movimento. Crolla. Le imprecazioni che lascia uscire a denti stretti vengono registrate parola per parola. «Porca put. ancora con questa storia. Quindi, cosa mi devo aspettare? Che c. hanno trovato?».🔗 Leggi su Urbanpost.it
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