In un procedimento giudiziario a Garlasco, i pubblici ministeri hanno dichiarato che l’azione contro Chiara Poggi è stata caratterizzata da un “annientamento furioso”. Secondo l’accusa, non ci sarebbero elementi che collegano il movente pornografico attribuito a una delle persone coinvolte, contribuendo a indebolire la versione difensiva. La vicenda riguarda un procedimento in cui si analizzano le motivazioni e le circostanze di un omicidio avvenuto anni fa.

Per la Procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio ci sarebbe stata "un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta".,, Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa i pm pavesi lo avrebbero contestato all'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, nell'interrogatorio del 6 maggio. In quell’occasione, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. ", Sempre secondo...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, per la procura di Pavia da Sempio "annientamento furioso di Chiara Poggi"

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GARLASCO, L’ACCUSA DEI PM: “AGGRESSIONE CIECA, UN ANNENTAMENTO FURIOSO”

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Garlasco, l’accusa dei pm contro Andrea Sempio: «Un annientamento furioso per cancellare Chiara Poggi che si era opposta»«Un’aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l’intento fosse cancellare ogni...

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