Andrea Sempio si sarebbe accanito in modo “furioso” su Chiara Poggi per “annientarla” dopo il “rifiuto di un approccio sessuale”. È quanto scrive la procura di Pavia negli atti a chiusura della nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco, con cui hanno circostanziato le accuse nei confronti del 38enne. Nel leggere le contestazioni all’indagato, i pm hanno ripercorso le fasi del delitto, facendo cadere, inoltre, alla luce degli sviluppi, il “movente pornografico” di Alberto Stasi. Il movente dell’omicidio di Chiara Poggi La ricostruzione della procura di Pavia emerge dagli atti letti in occasione dell’interrogatorio del 6 maggio ad Andrea Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, e riportati da Ansa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, per i pm "annientamento furioso" di Andrea Sempio su Chiara Poggi: la ricostruzione negli atti

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