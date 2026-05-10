In un procedimento giudiziario a Garlasco, sono state presentate nove perizie che coinvolgono una persona sotto indagine. Tra i documenti depositati figura anche una consulenza tecnica che include una ricostruzione tridimensionale dell’omicidio. Inoltre, è stato creato un avatar digitale associato all’indagato, utilizzato come strumento di analisi nel corso delle indagini. La vicenda si inserisce nell’ambito di un procedimento penale ancora in corso.

Nove le consulenze tecniche affidate dai pm di Pavia agli esperti incaricati di analizzare le impronte e il dna sotto le unghie di Chiara Poggi, confrontare il quantitativo del suo dna presente sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e su un cucchiaino repertato in cucina, mappare la scena del crimine, analizzare il computer di casa in relazione ai video intimi con il fidanzato che potrebbero essere stati scaricati, valutare le ferite sul corpo della vittima e l'arma utilizzata. E, tra queste, agli atti della nuova inchiesta contro Andrea Sempio c'è anche una ricostruzione 3D del delitto di Garlasco, rappresentato con l'ausilio di un Avatar, come riferisce il quotidiano Il Messaggero.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, nove perizie contro Sempio: creato anche un suo Avatar

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