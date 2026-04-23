A Garlasco, le indagini sulla morte di una donna continuano a concentrarsi su diverse piste. Dopo aver escluso le ipotesi che coinvolgevano i due principali sospettati, l’attenzione si sposta verso un possibile killer esterno. La procura sta valutando nuove prove e spunti investigativi, mentre la vicenda resta aperta e al centro dell’attenzione pubblica. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali su eventuali sviluppi recenti.

Delitto e castigo. Potrebbero essere queste le tre parole che riassumono il caso di Garlasco, che corrispondono anche al titolo dell’immortale romanzo di Fëdor Dostoevskij. Se non fosse che la condanna a 16 anni ad Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi lascia più di qualche dubbio. In tal caso, sarebbe forse più opportuno parlare di «Castigo senza delitto», per citare un famoso racconto del secolo scorso di Ray Bradbury. Ma anche di «Delitto senza castigo», sempre dello stesso autore, perché se è vero che le indagini su Andrea Sempio porteranno, probabilmente, a un rinvio a giudizio (e non all’archiviazione), è altrettanto vero che gli indizi sul 37enne appaiono non sufficientemente forti per una condanna.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, né Sempio né Stasi: rispunta l’ipotesi del killer esterno

Garlasco, nuove ombre sulle impronte: l’ipotesi del sollevamento del corpo di Chiara

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