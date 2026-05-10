Garlasco ex capitano Cassese indagato per false informazioni al pm | aveva ascoltato amici di Marco Poggi

A Garlasco, l'ex capitano dei carabinieri è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver fornito false informazioni al pubblico ministero. L’indagine riguarda le sue dichiarazioni raccolte dagli amici di Marco Poggi, che aveva avuto contatti con le persone coinvolte nel caso. La vicenda si concentra sulla fase delle testimonianze e delle indagini svolte dagli inquirenti.

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L’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese, che nel 2007 guidava la compagnia di Vigevano e che coordinò parte delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è indagato per false informazioni al pm nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Cassese ascoltò gli amici di Marco Poggi, fra cui Andrea Sempio. Garlasco, focus sugli interrogatori Secondo i pm, quei verbali si sovrappongono negli orari pur essendo svolti dagli stessi due carabinieri. E inoltre non riportano episodi rilevanti come il malore di Sempio durante l’audizione. La notizia dell’indagine su Cassese è stata pubblicata dal Corriere della Sera. “Il pm – si...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, ex capitano Cassese indagato per "false informazioni al pm": aveva ascoltato amici di Marco Poggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Marco Poggi ascoltato dai pm: cosa emergeNel caso Garlasco cresce l’attesa per la chiusura delle indagini della Procura di Pavia. Garlasco, Andrea Sempio a Pavia per l'incontro con i pm. Marco Poggi ascoltato per due oreAGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura.