Garlasco le ricerche choc di Sempio | satanismo cadaveri e test da killer
Le indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco hanno portato alla luce nuovi dettagli che modificano quanto si sapeva finora. Recentemente, l’attenzione si è concentrata su alcuni elementi emersi durante le ricerche, tra cui riferimenti a pratiche di satanismo, ritrovamenti di cadaveri e test legati a presunti killer. Queste scoperte hanno cambiato l’approccio delle autorità e il quadro delle indagini in corso.
Le recenti indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco ci hanno fornito un quadro completamente diverso rispetto a quanto è stato dato per assodato negli ultimi anni. Le indagini sembrano escludere Alberto Stasi dalla scena del crimine, mentre ci hanno mostrato un lato inedito di Andrea Sempio, attualmente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Fra i tanti elementi venuti alla luce grazie al lavoro degli inquirenti, abbiamo senza dubbio le attività compiute da Sempio su internet. Non solo i messaggi lasciati su portali come Italian Seduction, oggi oggetto di analisi accurata, ma anche le ricerche fatte sul web. Ricerche che rivelano una personalità quantomeno diversa rispetto a quanto qualcuno si sarebbe atteso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi”
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