Garlasco le ricerche choc di Sempio | satanismo cadaveri e test da killer

Le indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco hanno portato alla luce nuovi dettagli che modificano quanto si sapeva finora. Recentemente, l’attenzione si è concentrata su alcuni elementi emersi durante le ricerche, tra cui riferimenti a pratiche di satanismo, ritrovamenti di cadaveri e test legati a presunti killer. Queste scoperte hanno cambiato l’approccio delle autorità e il quadro delle indagini in corso.

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