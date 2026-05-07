La Procura di Pavia chiude le indagini su Garlasco | Chiara Poggi uccisa da Sempio

La Procura di Pavia ha concluso le indagini sul caso di Garlasco, accusando Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Dopo aver raccolto elementi e testimonianze, le autorità hanno ritenuto Sempio responsabile del delitto. La chiusura delle indagini rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. E’ attesa nelle prossime ore la notifica dell’atto di conclusione dell’inchiesta. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i pm, il movente sarebbe legato al rifiuto a un’avance da parte del ragazzo che, probabilmente con un martello, l’ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti.🔗 Leggi su Feedpress.me

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È alle battute finali l'inchiesta della Procura di Brescia sulla presunta corruzione della famiglia di Andrea Sempio nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti "per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio" nella prima indagine su Garlas - facebook.com facebook

Spero che non sia stata preparata la solita passerella tra le telecamere per l' audizione di Marco #Poggi alla procura di Pavia. Sarebbe l'ultima umiliazione per la famiglia di Chiara #Garlasco x.com