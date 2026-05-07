Sistema Pavia condannato l'ex ufficiale dei carabinieri Maurizio Pappalardo per corruzione e stalking

L'ex ufficiale dei carabinieri Maurizio Pappalardo è stato condannato in primo grado a 5 anni e 8 mesi per corruzione e stalking, mentre il brigadiere Daniele Ziri è stato assolto dall'accusa di induzione indebita. Sono le prime sentenze in primo grado sul cosiddetto "sistema Pavia", svelato dall'inchiesta "Clean 2" della Procura.🔗 Leggi su Fanpage.it

Clean 2, chiesti 6 anni e mezzo di carcere per Pappalardo e 4 anni per Ziri

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