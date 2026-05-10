Durante le indagini sul caso di Garlasco, i pubblici ministeri hanno presentato nuove carte che rivelano dettagli sui comportamenti di Sempio. Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe recato a casa della vittima senza preoccuparsi di indossare abiti adeguati o di eventuali rischi, dopo che Chiara aveva rifiutato di incontrarlo. Le testimonianze e i documenti raccolti dipingono un quadro più dettagliato delle azioni di Sempio in quel periodo.

"A fronte del rifiuto di Chiara di vederlo, Sempio si è recato direttamente a casa della vittima che lo ha fatto entrare in casa, senza preoccuparsi del fatto di essere in pigiama né tantomeno di possibili rischi". E' la conclusione a cui giunge la Procura di Pavia che sostiene la colpevolezza di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Il movente è "Il rifiuto di un approccio sessuale, maturato nella visione dei video intimi dei due fidanzati", ossia della ventiseinenne e dell'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Garlasco. Per i pm "da quel rifiuto inaspettato nasce una reazione esplosiva improvvisa, che si accende quando la vittima lo scaccia e tenta di sottrarsi, trasformando quella tensione crescente in uno scontro fisico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, le carte choc dei pm: "Ecco i colpi di Sempio, come voleva cancellare il corpo di Chiara"

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