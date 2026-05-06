Garlasco Sempio non risponde ai pm che scoprono le carte Poggi difende l' amico | Non ha ucciso Chiara

Mercoledì 6 maggio, gli interrogatori riguardanti il caso di omicidio di Chiara Poggi si sono concentrati su due persone: Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia, e Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Sempio. Durante l'incontro con i magistrati, Sempio non ha risposto alle domande, mentre Marco Poggi è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Le autorità hanno anche acquisito documenti e elementi che potrebbero essere utili per l'inchiesta.

Mercoledì 6 maggio è stata la giornata degli interrogatori per Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, e Marco Poggi, fratello della vittima e amico dell'indagato, sentito come persona informata sui fatti. In precedenza, martedì 5 maggio, erano.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Garlasco, Sempio non risponde ai pm. Marco Poggi lo difende: "Non è colpevole"AGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. Garlasco, convocazione a sorpresa per Andrea Sempio. Il pm: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"Andrea Sempio , indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel caso di Garlasco , è stato convocato a sorpresa dalla procura di Pavia per un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Garlasco: Sempio non risponderà ai pm domani a Pavia; Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio; Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. Oggi tocca alle gemelle Cappa: perché vengono sentite?; Garlasco, perché Andrea Sempio nell'interrogatorio non risponderà alle domande: l'annuncio dei suoi avvocati. Delitto Garlasco, Sempio non risponde. Marco Poggi: Con lui mai visti video di Chiara LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it Garlasco, Sempio non risponde ai pm. Marco Poggi lo difende: Non è colpevoleAGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi per la prim ... msn.com Garlasco, Marco Poggi: «Mai visto video intimi di Chiara con Andrea». - facebook.com facebook #Garlasco, A Marco Poggi fatti ascoltare audio di #Sempio che parla da solo: il fratello di Chiara lo difende x.com