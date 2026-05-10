Garlasco le 9 perizie contro Andrea Sempio | Così si è mosso nella casa

A Garlasco si sono svolte nove perizie che analizzano i movimenti di Andrea Sempio all’interno della casa coinvolta nelle indagini. Le analisi si concentrano su dettagli tecnici riguardanti la postura e i passaggi compiuti dall’indagato nel luogo del presunto fatto. La Procura di Pavia ha concluso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio, con le perizie che rappresentano uno degli aspetti più approfonditi dello sviluppo delle indagini.

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