Garlasco le 9 perizie contro Andrea Sempio | Così si è mosso nella casa
A Garlasco si sono svolte nove perizie che analizzano i movimenti di Andrea Sempio all’interno della casa coinvolta nelle indagini. Le analisi si concentrano su dettagli tecnici riguardanti la postura e i passaggi compiuti dall’indagato nel luogo del presunto fatto. La Procura di Pavia ha concluso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio, con le perizie che rappresentano uno degli aspetti più approfonditi dello sviluppo delle indagini.
MILANO Un avatar di Andrea Sempio per svelare uno dei degli aspetti tecnici cruciali dell'inchiesta della Procura di Pavia, che ha chiuso le indagini ed è pronta a chiedere il rinvio a giudizio dell'amico di Marco Poggi. E il manichino tridimensionale realizzato dall'ingegner Simone Tiddia conferma: posizionato «sulla scena originaria» del crimine, «fornisce riscontri» sulla compatibilità tra i piedi di Sempio collocati sul primo gradino e l'impronta 33 della sua mano destra sul muro della scala che porta alla cantina, dove era riverso il corpo della vittima. Non solo. Anche la mano dell'avatar «presenta profili» conformi «dal punto di vista strettamente dimensionale» con le proporzioni della traccia palmare «esaltata dai reagenti dattiloscopici».🔗 Leggi su Ilmattino.it
Garlasco, le 9 perizie contro Andrea Sempio: «Così si è mosso nella casa»
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