A Garlasco, si discute dell’utilizzo di un avatar 3D con impronta palmare compatibile con quella dell’indagato per cercare di dimostrare la sua presenza sulla scena. Le indagini si concentrano su una traccia palmare numerata 33, che collega direttamente l’indagato alla posizione in cui si trovava. Le autorità stanno analizzando come l’avatar digitale possa contribuire a chiarire il ruolo dell’indagato nel contesto investigativo.

? Domande chiave Come può un avatar digitale confermare la presenza dell'indagato sulle scale?. Quali dettagli della traccia palmare 33 collegano Sempio alla scena?. Perché la posizione sul gradino zero è fondamentale per la perizia?. Come cambierà il processo con l'integrazione di questi nuovi dati metrici?.? In Breve L'ingegner Simone Tiddia ha formalizzato la perizia tecnica tramite modelli digitali.. L'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha fornito i dati fisici per l'avatar.. La traccia palmare 33 coincide con la mano destra dell'avatar digitale.. La statura di Sempio è coerente con l'impronta scarpa numero 1.. La Procura di Pavia ha acquisito un video con ricostruzione digitale 3D che posiziona l’avatar di Andrea Sempio sulle scale della villetta di Garlasco, dove fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, l’avatar 3D: impronta palmare compatibile con l’indagato

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