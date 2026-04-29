La Procura di Pavia ha inviato un invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, modificando il capo di imputazione. In questa nuova ordinanza, si specifica che Sempio è accusato di aver commesso da solo l’omicidio di Chiara Poggi. La precedente accusa, che prevedeva la partecipazione di altre persone, è stata eliminata. La decisione si basa sulle indagini condotte fino a ora.

La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Solo al 38enne, dunque, viene contestato ora dai pm pavesi l'omicidio della studentessa nella nuova indagine. Tra l'altro, la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni. La Procura di Pavia ha fatto notificare, nel primo pomeriggio di oggi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bomba su Garlasco, la svolta dei Pm: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo"

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