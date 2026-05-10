A Garlasco si torna a parlare di un caso che ha tenuto banco negli ultimi anni, con l’attenzione rivolta a una relazione segreta tra l’ex comandante dei carabinieri e una donna. La scoperta di questa relazione riapre le indagini sull’omicidio di una giovane donna avvenuto nel paese. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario già complesso, con nuovi elementi che potrebbero influenzare l’andamento delle indagini.

Una relazione nascosta tra l’ex comandante dei carabinieri Francesco Marchetto e Silvia Maria Sempio riapre il caso di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi. Il caso di Garlasco: quando il passato torna a bussare. Il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, si consuma uno dei delitti più discussi della cronaca italiana recente. La vittima è Chiara Poggi, trovata morta nel suo appartamento. Le indagini portano rapidamente a Alberto Stasi, fidanzato della ragazza, che viene condannato in via definitiva per l’omicidio. A condurre le prime fasi investigative c’è Francesco Marchetto, all’epoca ex comandante dei carabinieri della stazione locale.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Garlasco, la relazione nascosta di Marchetto e Sempio

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Caso Garlasco, Pm: Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio

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