Il Racis ha depositato presso la Procura la relazione relativa al profilo psicologico di Andrea Sempio. La consulenza è stata richiesta nell'ambito dell'indagine in corso. La documentazione analizza aspetti della personalità e comportamentali dell'indagato. La relazione è ora disponibile per eventuali approfondimenti nell'ambito delle verifiche investigative. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sui contenuti specifici del documento.

Ora la figura di Andrea Sempio è stata setacciata, e per il Racis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) è maturo il tempo per tracciare il profilo psicologico dell’indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Tra gli elementi acquisiti ci sono i suoi post pubblicati sui social, i suoi appunti, addirittura un ritaglio di giornale de La provincia pavese del 18 agosto 2007 che parlava, appunto, dell’omicidio di Chiara Poggi. Ciò, va detto, non rappresenterà una prova a favore o contro Sempio. Gli elementi acquisiti dal Racis La frase: "Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare" Cosa emerge dalla consulenza Gli elementi acquisiti dal Racis Il Racis ha depositato presso la Procura di Pavia una relazione con il profilo psicologico di Andrea Sempio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, cosa c'è nella relazione sul profilo psicologico di Andrea Sempio depositata dal Racis

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