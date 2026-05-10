In un caso che riguarda la diffusione di video intimi, una perizia ha rivelato che un mese prima della scoperta, i video di Chiara e Alberto erano memorizzati su una pendrive e visibili sui computer di casa Poggi. Inoltre, pochi giorni prima dell’intervento, un testimone si era trovato davanti al computer dei Poggi, portando alla luce ulteriori dettagli sulla possibile consultazione dei file.

I video di Alberto con Chiara sui pc di casa Poggi e sulla pendrive erano stati visibili, almeno per un certo periodo, e pochi giorni prima Sempio era davanti al pc dei Poggi. La tesi emerge dalla relazione del consulente informatico forense della Procura di Pavia. Nel documento, di 173 pagine, vengono riportati una serie di dati che riguardano i filmati intimi realizzati dalla coppia, che - secondo le nuove indagini - avrebbero innescato il movente dell’omicidio compiuto da Andrea Sempio, il quale dopo averli visti avrebbe proiettato sulla vittima una «probabile prospettiva sessuale». I file in questione riguardano innanzitutto quattro...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Garlasco, la perizia del consulente: "Il video intimo di Chiara e Alberto un mese sulla pendrive"

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