Garlasco la pendrive che accusa Andrea Sempio e i video di Chiara Poggi dentro la penna

A Garlasco, l'indagine si concentra su una pendrive trovata dietro la televisione nella cucina di un'abitazione di via Pascoli. La chiavetta viene considerata un elemento chiave nell'accusa rivolta ad Andrea Sempio. Tra i materiali analizzati ci sono anche alcuni video di Chiara Poggi, trovati in modo particolare all’interno di una penna. La posizione e il contenuto di questi dispositivi sono al centro delle verifiche condotte dagli investigatori.

È una pendrive il cuore dell’accusa ad Andrea Sempio. Si trovava nel cesto di vimini dietro la tv della cucina del villino di via Pascoli 8 a Garlasco. Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, usava la memoria elettronica da due gigabyte per trasferire i suoi file personali dal computer. Tra cui i filmati con il fidanzato Alberto Stasi. E l’indagato il 14 aprile 2025 quando parla nell’intercettazione in cui imita anche una voce di donna dice di averli visti e aggiunge: «Dentro la penna». Secondo la procura di Pavia in quel momento ancora non si sapeva nulla della chiavetta Usb. Che era risultata vuota a una prima analisi in quanto i video erano stati cancellati.🔗 Leggi su Open.online

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