Garlasco la notizia inattesa | Indagato anche lui
A Garlasco si è diffusa una notizia inattesa: un nuovo indagato è stato aggiunto alle indagini in corso. I procedimenti giudiziari riguardano ancora oggi alcuni dettagli che sembravano ormai consolidati, ma che sono stati riaperti a seguito di nuove verifiche. Le indagini continuano a concentrarsi su verbali, orari e testimonianze, alcuni dei quali sono stati rivalutati o sono risultati incoerenti rispetto alle versioni fornite in passato.
Ci sono casi che non smettono mai davvero di parlare. Restano lì, sotto la superficie, e basta un dettaglio fuori posto per far tornare tutto a galla: verbali, orari, ricordi che improvvisamente “mancano”. E quando succede, l’aria cambia. Diventa pesante. E la domanda è una sola: com’è possibile che certe cose siano passate inosservate? Negli ultimi giorni, attorno al delitto di Garlasco si è riaperto un clima di tensione che in molti credevano archiviato. Non per una voce generica o per l’ennesimo dibattito televisivo, ma per un passaggio formale, di quelli che in Procura pesano come macigni. Un’audizione, una frase letta a verbale e, poi, il silenzio improvviso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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