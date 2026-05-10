Garlasco la notizia inattesa | Indagato anche lui

A Garlasco si è diffusa una notizia inattesa: un nuovo indagato è stato aggiunto alle indagini in corso. I procedimenti giudiziari riguardano ancora oggi alcuni dettagli che sembravano ormai consolidati, ma che sono stati riaperti a seguito di nuove verifiche. Le indagini continuano a concentrarsi su verbali, orari e testimonianze, alcuni dei quali sono stati rivalutati o sono risultati incoerenti rispetto alle versioni fornite in passato.

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Ci sono casi che non smettono mai davvero di parlare. Restano lì, sotto la superficie, e basta un dettaglio fuori posto per far tornare tutto a galla: verbali, orari, ricordi che improvvisamente “mancano”. E quando succede, l’aria cambia. Diventa pesante. E la domanda è una sola: com’è possibile che certe cose siano passate inosservate? Negli ultimi giorni, attorno al delitto di Garlasco si è riaperto un clima di tensione che in molti credevano archiviato. Non per una voce generica o per l’ennesimo dibattito televisivo, ma per un passaggio formale, di quelli che in Procura pesano come macigni. Un’audizione, una frase letta a verbale e, poi, il silenzio improvviso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sempio sarà in Procura il 6 maggio. La difesa: «La sua ossessione era la barista di una birreria» Notizie correlate Garlasco, la notizia inattesa: “Indagato anche lui”. IncredibileLa vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco registra un nuovo sviluppo: l’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese, oggi 62 anni, è... “Interrogati anche loro”. Garlasco, arriva la notizia dalla procura: chi sonoNuovo passaggio decisivo nel caso Garlasco, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007.