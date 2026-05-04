Interrogati anche loro Garlasco arriva la notizia dalla procura | chi sono

La procura ha richiesto l’interrogatorio di altre persone coinvolte nel caso Garlasco, legato all’omicidio di una giovane donna avvenuto nella sua abitazione nel 2007. La notizia arriva in un momento in cui si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini, che sono state oggetto di numerosi approfondimenti nel corso degli anni. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti chiamati in causa o sui motivi degli interrogatori.

Nuovo passaggio decisivo nel caso Garlasco, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. La Procura di Pavia, che oggi vede Andrea Sempio come unico indagato nella nuova indagine, si prepara ad ascoltare altre persone vicine alla vittima. Secondo quanto riferito dal Tg1 e ripreso da più fonti, i carabinieri di Milano hanno consegnato gli inviti a presentarsi come persone informate sui fatti. I nomi sono quelli di Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio, e delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima. Le due sorelle dovrebbero essere sentite martedì 5 maggio, nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti a Milano, mentre Marco Poggi è convocato per mercoledì 6 maggio, probabilmente a Mestre.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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