Garlasco la notizia inattesa | Indagato anche lui Incredibile

A Garlasco, si è diffusa la notizia che un ex capitano dei carabinieri, di 62 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati. L’indagine riguarda presunte irregolarità in alcuni atti d’indagine e nelle dichiarazioni rese in Procura. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli investigatori e gli attori coinvolti nel caso giudiziario legato al delitto di Garlasco. La posizione dell’indagato si inserisce in un filone legato alla correttezza delle procedure investigative.

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La vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco registra un nuovo sviluppo: l’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese, oggi 62 anni, è finito nel registro degli indagati in un filone che riguarda la correttezza di alcuni atti d’indagine e delle dichiarazioni rese in Procura. Il punto centrale riguarda presunte incongruenze nei verbali di interrogatorio relativi ad alcuni amici di Marco Poggi, risalenti al 4 ottobre 2008. L’attenzione degli inquirenti si concentra in particolare su orari e modalità degli atti, ritenuti non coerenti tra loro. La decisione matura dopo l’audizione del 27 giugno scorso presso la Procura di Pavia, davanti all’aggiunto Stefano Civardi e alla pm Giuliana Rizza.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, la notizia inattesa: “Indagato anche lui”. Incredibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Interrogati anche loro”. Garlasco, arriva la notizia dalla procura: chi sonoNuovo passaggio decisivo nel caso Garlasco, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. “Può lasciare anche lui”. Terremoto centrodestra, la notizia è clamorosa: “Pronto a dimettersi”Scossa profonda in Forza Italia, dove le tensioni interne si intrecciano con equilibri familiari e strategie politiche.