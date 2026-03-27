Una notizia sorprendente ha scosso il centrodestra: un esponente di Forza Italia avrebbe espresso disponibilità a dimettersi. La situazione interna al partito è caratterizzata da tensioni tra i membri, legate sia a questioni politiche sia a dinamiche familiari. La possibile uscita di questa figura rappresenta un punto di svolta nel quadro delle relazioni tra i diversi attori politici del centrodestra.

Scossa profonda in Forza Italia, dove le tensioni interne si intrecciano con equilibri familiari e strategie politiche. Al centro della scena c’è Antonio Tajani, che secondo indiscrezioni avrebbe minacciato l’addio al partito per difendere il capogruppo alla Camera Paolo Barelli. Il nodo è tutto politico ma anche personale: Barelli, fedelissimo di Tajani, è anche suo consuocero. Un eventuale passo indietro del capogruppo verrebbe vissuto come un attacco diretto alla leadership del segretario, aprendo una crisi interna senza precedenti. Intanto, sullo sfondo, si muove con sempre maggiore decisione Marina Berlusconi. La presidente di Fininvest sarebbe tra le principali promotrici di una linea di rinnovamento del partito, soprattutto dopo la delusione legata al referendum. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Può lasciare anche lui”. Terremoto centrodestra, la notizia è clamorosa: “Pronto a dimettersi”

Articoli correlati

“Anche Tajani trema”. Altro terremoto nel centrodestra, chi è pronto a prendere il suo postoLe recenti dimissioni di alcuni esponenti del centrodestra stanno alimentando nuove turbolenze politiche e aprono una fase di incertezza anche...

Napoli, De Bruyne può lasciare già a gennaio? Club arabi pronto ad ingaggiarlo anche da infortunatoArrivato come acquisto simbolo dell’estate, Kevin De Bruyne avrebbe dovuto accendere i sogni del Napoli, ma il suo percorso in azzurro si è subito...

Tutti gli aggiornamenti su Può lasciare

Temi più discussi: ?? David-Openda ai margini, in estate l'addio. Vlasic può lasciare il Torino; Una casetta in centro paese, dove chiunque può prendere e lasciare libri; Non pulisce, ha un lavoro ma non paga le bollette madre disperata caccia il figlio di 31 anni da casa. Lui si licenzia e il tribunale decide: Deve lasciare l'abitazione; Sputi e calci per dispetto, tutti assolti per lo stalking del cancello.

Calciomercato Milan News | Un big può lasciare, occhi su un giovane balcanico! (oggi 26 marzo 2026)Calciomercato Milan News: si valuta l'interesse del Chelsea per Strahinja Pavlovic, per il fronte offensivo piace il giovane Kerim Alajbegovic. ilsussidiario.net

Napoli, possibile rivoluzione nella prossima stagione? Ecco chi può lasciare il clubIl Napoli, a prescindere dalla permanenza di Antonio Conte in panchina o meno, dovrà prendere delle decisioni importanti in merito alla rosa, in vista della prossima stagione. mondonapoli.it

Da Koopmeiners a Cabal, chi può lasciare la Juventus in estate - facebook.com facebook

El Shaarawy può lasciare la #Roma a zero: il #Genoa pensa al ritorno, lui potrebbe riabbracciare il suo amico De Rossi ma serve un taglio dell’ingaggio x.com