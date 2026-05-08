La lettera inviata nel 2016 da Alberto Stasi alla trasmissione Le Iene è tornata a essere discussa dopo gli ultimi aggiornamenti dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Nel frattempo, il caso Garlasco continua a ricevere attenzione in quanto gli approfondimenti giudiziari hanno portato a nuovi elementi e verifiche. La vicenda, che vede coinvolto Stasi, ha avuto ripercussioni sul dibattito pubblico e sulle analisi legali in corso.

La lettera scritta nel 2016 da Alberto Stasi e inviata alla trasmissione Le Iene è tornata oggi al centro del dibattito pubblico dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Nel testo, Stasi sosteneva di essere stato condannato ingiustamente e accusava il sistema investigativo e giudiziario di non aver seguito piste alternative. Parole che oggi assumono un significato ancora più forte alla luce della nuova indagine della Procura di Pavia, che ipotizza una ricostruzione completamente diversa rispetto a quella che portò alla sua condanna definitiva. Alberto Stasi e il caso Chiara Poggi: la nuova inchiesta della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Alberto Stasi, la lettera alle Iene del 2016 oggi pesa ancora di più: cosa sta succedendo nel caso Garlasco

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