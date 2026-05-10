Garlasco il rifiuto di Chiara Poggi e l’esplosione di Sempio | la ricostruzione del pm
A Garlasco, il pubblico ministero ha ricostruito un episodio riguardante Chiara Poggi e Sempio. Secondo quanto riferito, Chiara Poggi avrebbe rifiutato di incontrare Sempio, che invece si sarebbe recato direttamente a casa della vittima. Quest'ultimo avrebbe varcato la soglia senza preoccuparsi di essere in pigiama o di eventuali rischi, entrando nell'abitazione senza autorizzazione.
(Adnkronos) – "A fronte del rifiuto di Chiara Poggi di vederlo, Andra Sempio si è recato direttamente a casa della vittima che lo ha fatto entrare in casa, senza preoccuparsi del fatto di essere in pigiama né tantomeno di possibili rischi". E' la conclusione a cui giunge la Procura di Pavia che sostiene la colpevolezza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo
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