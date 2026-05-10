Garlasco il rifiuto di Chiara Poggi e l’esplosione di Sempio | la ricostruzione del pm

A Garlasco, il pubblico ministero ha ricostruito un episodio riguardante Chiara Poggi e Sempio. Secondo quanto riferito, Chiara Poggi avrebbe rifiutato di incontrare Sempio, che invece si sarebbe recato direttamente a casa della vittima. Quest'ultimo avrebbe varcato la soglia senza preoccuparsi di essere in pigiama o di eventuali rischi, entrando nell'abitazione senza autorizzazione.

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