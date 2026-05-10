Garlasco il caso del foglietto gettato da Sempio nei rifiuti con la parola assassino Il legale | Era per uno spettacolo
A Garlasco, un foglietto ritrovato tra i rifiuti, scritto con la parola «assassino», ha attirato l’attenzione degli inquirenti. L’avvocato difensore ha dichiarato che il biglietto era stato scritto per uno spettacolo. Tra le annotazioni rinvenute ci sono frasi come «inizio scoperta», «da cucina a sala», «cane», «colpi da...», «campanello» e «finestra da fuori», che sembrano collegarsi a un possibile contesto narrativo.
«Inizio scoperta», «da cucina a sala», «cane», «colpi da.», «campanello», «finestra da fuori». Frasi apparentemente sconnesse ma che sembrano legate all'omicidio di Chiara Poggi. Tutte sono state rinvenute su un foglietto che Andrea Sempio il 26 febbraio di un anno fa ha messo in un sacco della spazzatura e buttato in un'isola ecologica lontano da casa. Nel primo pomeriggio, riceve una telefonata dai carabinieri di Voghera: gli chiedono di presentarsi in caserma per una comunicazione ufficiale. In quel momento ignora che gli investigatori del reparto Omicidi di Milano stiano già monitorando i suoi spostamenti e la sua automobile. Non conosce neppure il contenuto dell’atto che gli verrà notificato il giorno seguente, ma comprende subito che riguarda ancora il caso Garlasco, già riemerso nelle indagini del 2017.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Garlasco, Andrea Sempio rischia il processo. La mossa dei pm: «Ora la revisione per Stasi»
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