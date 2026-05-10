Garlasco il caso del foglietto gettato da Sempio nei rifiuti con la parola assassino Il legale | Era per uno spettacolo

A Garlasco, un foglietto ritrovato tra i rifiuti, scritto con la parola «assassino», ha attirato l’attenzione degli inquirenti. L’avvocato difensore ha dichiarato che il biglietto era stato scritto per uno spettacolo. Tra le annotazioni rinvenute ci sono frasi come «inizio scoperta», «da cucina a sala», «cane», «colpi da...», «campanello» e «finestra da fuori», che sembrano collegarsi a un possibile contesto narrativo.

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