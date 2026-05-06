Il Tg1 ha diffuso sui social delle nuove intercettazioni che coinvolgono Andrea Sempio, evidenziando elementi che potrebbero aggravare la sua posizione nel procedimento legale in corso. Le conversazioni rivelate si aggiungono ad altri elementi già noti, creando un quadro più dettagliato delle indagini. La pubblicazione delle registrazioni ha suscitato l’attenzione dei media e del pubblico, ampliando il dibattito sul caso.

Il Tg1 ha pubblicato sui social delle intercettazioni di Andrea Sempio che complicherebbero la sua posizione. Il 14 aprile 2025, circa un mese dopo l'apertura delle nuove indagini, Sempio si trovava in auto e parlava da solo mentre una cimice catturava le sue parole. Parole che smentirebbero sue precedenti dichiarazioni, in cui sosteneva di aver chiamato casa Poggi per sapere se fosse presente Marco e di aver parlato pochi secondi con Chiara per sapere quando sarebbe tornato suo fratello. Pare invece che le intercettazioni dicano il contrario. “Delle tre chiamate. lei ha detto.non ci voglio parlare con te (imitando una voce femminile) e.era tipo io gli ho detto: "riusciamo a vederti".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, al Tg1 le nuove intercettazioni che complicano la posizione di Sempio

Garlasco News: le Nuove Intercettazioni e l'Intervista di Sempio

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Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Garlasco, chiamate a testimoniare le sorelle Cappa. Mercoledì Sempio dai pm, in contemporanea con Marco Poggi.

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#Garlasco Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti. L’inviato #GR1 x.com