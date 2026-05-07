Garlasco Marco Poggi ascoltato dai pm | cosa emerge

A Garlasco, Marco Poggi è stato ascoltato dai pm in relazione alle indagini in corso. La Procura di Pavia sta completando gli approfondimenti e si avvicina alla chiusura delle indagini. Nel corso delle verifiche, si è tornato a parlare del rapporto tra Andrea Sempio e Marco Poggi, fratello della vittima. La situazione rimane sotto costante osservazione mentre proseguono gli accertamenti.

Nel caso Garlasco cresce l’attesa per la chiusura delle indagini della Procura di Pavia. E mentre gli inquirenti stringono il cerchio sugli ultimi approfondimenti, torna al centro il legame tra Andrea Sempio e Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi. I due sono stati convocati in contemporanea: Poggi come persona informata sui fatti, Sempio come indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio avvenuto nel 2007 nella villetta di via Pascoli. Una coincidenza che, inevitabilmente, riaccende domande e tensioni. Convocati insieme, scelte opposte davanti ai magistrati. Marco Poggi ha risposto alle domande degli inquirenti. Andrea Sempio, invece, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, Marco Poggi ascoltato dai pm: cosa emerge Garlasco| Marco Poggi è internato : le vostre idee Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio a Pavia per l'incontro con i pm. Marco Poggi ascoltato per due oreAGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, non risponde ai pm. Marco Poggi ascoltato per due oreAGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Garlasco, Marco Poggi due ore dai pm: Mai visti con Sempio video di mia sorella Chiara; Garlasco, Carmelo Schininà: Marco Poggi verrà sentito a Pavia, negli stessi uffici di Sempio; Delitto di Garlasco, l'arrivo di Marco Poggi in procura: ascoltato come testimone. Garlasco, l’avvocato di Marco Poggi sugli audio di Sempio: Notizie suggestive, non è una confessione, news in direttaLe ultime notizie sulle indagini sul delitto di Garlasco: ieri c’è stato l’interrogatorio in Procura a Pavia di Andrea Sempio, che si è avvalso della ... fanpage.it Garlasco, Marco Poggi due ore dai pm: Mai visti con Sempio video di mia sorella ChiaraIl fratello di Chiara Poggi ascoltato come testimone. In tribunale anche l’interrogatorio dell’unico indagato per l’omicidio: è uscito dopo quattro ore ... milano.repubblica.it Ultim'ora Delitto Garlasco È arrivato anche Marco Poggi in Procura come testimone chiave nella nuova inchiesta: https://fanpa.ge/uOvkl - facebook.com facebook I destini incrociati di Andrea Sempio e Marco Poggi x.com