A Garlasco si è svolta una nuova fase del procedimento giudiziario legato a un caso di omicidio. Per la prima volta, il condannato e il sospetto più recente si sono scontrati pubblicamente, con quest'ultimo che ha accusato l'altro di aver mancato di rispetto. La discussione ha coinvolto direttamente le figure coinvolte nelle indagini, segnando un momento di confronto tra le parti in causa.

Per la prima volta i due protagonistali, il colpevole per la legge e il nuovo sospetto colpevole, entrano in collisione. Lo si scopre da un verbale della nuova indagine, che ricostruisce un episodio nel quale Alberto Stasi parla di “totale mancanza di rispetto” da parte di Andrea Sempio. Alberto Stasi contro Andrea Sempio. E’ il 20 maggio 2025 e gli inquirenti hanno chiamato in contemporanea entrambi. Per un errore nella convocazione i legali del 38enne decidono, come la legge gli consente, di non varcare la porta del Palazzo di giustizia. Una notizia che Stasi, con i suoi legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis commentano quando è terminato l’interrogatorio, il procuratore capo Fabio Napoleone e l’aggiunto Stefano Civardi escono dalla stanza, e manca solo la rilettura del verbale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, colpevole contro sospetto. Alberto Stasi attacca Andrea Sempio: “Mancanza di rispetto”

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