Massimo Lovati, coinvolto nel caso Garlasco, ha criticato pubblicamente la Procura di Pavia e ha dichiarato che sia Andrea Sempio che Alberto Stasi saranno entrambi assolti. Lovati ha espresso questa convinzione in un intervento pubblico, nel quale ha anche commentato le recenti evoluzioni del procedimento giudiziario, senza fornire dettagli sulle motivazioni alla base della sua previsione. La vicenda giudiziaria continua a tenere banco nell’ambito locale.

Dopo l’ultima svolta sul caso Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati attacca la Procura di Pavia parlando di “indagini fallimentari” Lovati ha invitato l’ex assistito Sempio a non presentarsi all’interrogatorio del 6 maggio, definendo “assurdo” il movente ipotizzato dagli inquirenti sul delitto di Chiara Poggi. Poi il pronostico: “Andrea Sempio e Alberto Stasi verranno assolti entrambi”. Garlasco, Massimo Lovati si sbilancia Dopo le recenti novità sul caso Garlasco, con la Procura di Pavia che ha convocato Andrea Sempio per l’interrogatorio fissato il 6 maggio, a dire la sua è stato Massimo Lovati, ex legale di quest’ultimo. Nell’intervista di TgCom, Lovati ha espresso un parere sull’operato della Procura, bollando le nuove indagini come “fallimentari” e criticando apertamente la strategia degli inquirenti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Massimo Lovati attacca la Procura e scommette: "Andrea Sempio e Alberto Stasi entrambi assolti"

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