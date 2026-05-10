Garlasco attacco agli ex legali di Andrea Sempio per l' esposto segreto di Stasi ottenuto illegalmente

A Garlasco, si indaga su un presunto esposto di Alberto Stasi che sarebbe stato consegnato agli ex avvocati di Andrea Sempio. L’esposto sarebbe stato ottenuto in modo illecito e riguarda argomenti che coinvolgono gli ex legali del Sempio. La vicenda si sta sviluppando nel corso delle indagini, e al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali. La procura sta esaminando le prove a disposizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Delitto di Garlasco, il presunto esposto di Alberto Stasi Perché Luciano Garofano avrebbe interrotto la collaborazione con la difesa di Sempio Le indagini Delitto di Garlasco, il presunto esposto di Alberto Stasi L’indiscrezione sul presunto esposto è del Corriere della Sera. Per il quotidiano, i carabinieri avrebbero sostenuto che una copia del documento sarebbe finita nelle mani degli allora legali di Andrea Sempio, gli avvocati Federico Soldani e Massimo Lovati, all’inizio del 2017. L’avvocato Massimo Lovati in tribunale a Brescia, 13 novembre 2025 Nel testo si chiederebbe alla Procura di approfondire il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi e la possibile compatibilità con Andrea Sempio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, attacco agli ex legali di Andrea Sempio per l'esposto segreto di Stasi "ottenuto illegalmente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, le parole del legale di Andrea Sempio dopo l'invito a comparire - Vita in diretta Notizie correlate Garlasco, De Rensis replica ai legali di Sempio sulla "mostrificazione": "Ricordo cosa hanno fatto con Stasi"Antonio De Rensis risponde a Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, che teme la “mostrificazione” del suo assistito. Garlasco, legali: "Andrea Sempio non risponderà a pm"Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato il 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà...