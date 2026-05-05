Il 38enne coinvolto nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi è stato chiamato in Procura a Pavia il 6 maggio. Secondo fonti legali, l'indagato ha deciso di non rispondere alle domande del pubblico ministero. La convocazione si inserisce in un procedimento che prosegue senza ulteriori dettagli pubblici al momento. La sua posizione processuale resta al centro dell'attenzione in questa fase preliminare.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato il 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo annunciano, in una nota, gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto "le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, legali: "Andrea Sempio non risponderà a pm"

Garlasco, il giallo del pc fantasma di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 29/01/2026

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Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com