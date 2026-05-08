Nelle agende sequestrate a Sempio gli appunti sul delitto di Garlasco | Mamma in panico per la cosa di Stasi

Nelle agende sequestrate a Sempio sono stati trovati appunti relativi al delitto di Garlasco, con una nota che descrive un episodio di panico materno legato a Stasi. Sono stati inoltre recuperati decine di quaderni, i contenuti dei social e del suo Cloud. I pubblici ministeri di Pavia ipotizzano un movente sessuale e lo accusano dell’omicidio di Chiara Poggi.

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