Nelle agende sequestrate a Sempio gli appunti sul delitto di Garlasco | Mamma in panico per la cosa di Stasi
Nelle agende sequestrate a Sempio sono stati trovati appunti relativi al delitto di Garlasco, con una nota che descrive un episodio di panico materno legato a Stasi. Sono stati inoltre recuperati decine di quaderni, i contenuti dei social e del suo Cloud. I pubblici ministeri di Pavia ipotizzano un movente sessuale e lo accusano dell’omicidio di Chiara Poggi.
Sequestrate ad Andrea Sempio decine di agende e quaderni. Copiato anche il contenuto dei social e del suo Cloud: i pm di Pavia ipotizzano il movente sessuale accusandolo dell'omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Andrea Sempio: “Per alcune persone Garlasco è una soap opera, indagano e mi seguono. Dna Chiarito”
Notizie correlate
Leggi anche: Garlasco, cosa c'è nelle agende horror di Sempio: foto di nascosto e note su satanismo e cadaveri. Gli appunti: riaperta indagine, mamma in panico
Garlasco, gli appunti di Andrea Sempio finiti negli atti dell'indagine: "Mamma in panico per la cosa su Stasi"Negli appunti di Andrea Sempio compaiono riferimenti alla riapertura delle indagini e all’ansia della madre.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Il contenuto delle agende sequestrate ad Andrea Sempio: sesso, ossessioni, violenza e satanismo; Garlasco – Agende, telefoni e file de Le Iene: tutto il materiale sequestrato ad Andrea Sempio; Sempio ha ucciso con crudeltà, la procura chiude le indagini. Stasi e la revisione: cosa succede ora; Garlasco, la discovery e i 20 giorni di Sempio per essere sentito: i prossimi passi prima del processo.
Nelle agende sequestrate a Sempio gli appunti sul delitto di Garlasco: Mamma in panico per la cosa di StasiSequestrate ad Andrea Sempio decine di agende e quaderni. Copiato anche il contenuto dei social e del suo Cloud: i pm di Pavia ipotizzano il movente sessuale ... fanpage.it
Andrea Sempio: cosa contengono le agende sequestrate?Le nuove carte dell’inchiesta sul delitto di Garlasco stanno facendo emergere dettagli sempre più inquietanti su Andrea Sempio, oggi unico indagato per ... ilsipontino.net
Agende di Sempio: "Stasi ha chiesto riapertura indagine su di me, mamma in panico" - facebook.com facebook
Garlasco, gli appunti di Sempio: "Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico" #delittodigarlasco x.com