A Garlasco, si torna a parlare di una vicenda giudiziaria coinvolgente, con Marco Poggi che si lascia andare a una domanda su Sempio. Un dettaglio trascurato in passato viene ora portato in primo piano, riaccendendo vecchie discussioni e facendo sorgere nuove curiosità sul caso. La situazione si evolve mentre si attendono sviluppi ufficiali e si approfondiscono le testimonianze raccolte finora.

Ci sono vicende giudiziarie in cui un dettaglio rimasto ai margini torna improvvisamente centrale, riaprendo domande che sembravano archiviate. Nel caso di Chiara Poggi, l’attenzione si concentra su un elemento specifico: una presunta chiavetta USB e la possibile circolazione di video intimi che la riguardavano. Il tema emerge nel contesto di nuove attività investigative e di ascolti in sede giudiziaria: frammenti di conversazioni, ricostruzioni e dichiarazioni che, lette insieme, delineano una sequenza di passaggi ancora oggetto di verifiche. Al centro, le parole di Marco Poggi, fratello della vittima, chiamato a confrontarsi con contenuti e riferimenti che, secondo quanto riportato, mettono in tensione rapporti personali e valutazioni maturate negli anni.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, alla fine Marco Poggi crolla: “cosa ha fatto Sempio..”

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Garlasco | Arrivare a Marco Poggi (ce la faremo)

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