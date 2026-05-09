I carabinieri di Milano hanno depositato una relazione che fornisce nuovi dettagli nel caso di Garlasco. L’indagine si concentra su un presunto coinvolgimento di una persona identificata come Sempio, e la relazione contiene elementi che potrebbero influenzare le prossime fasi dell'inchiesta. La notizia ha attirato l’attenzione su sviluppi recenti e sulla possibile connessione tra le persone coinvolte.

La recente relazione conclusiva depositata dai carabinieri di Milano introduce elementi di estrema rilevanza nel complesso mosaico investigativo sul delitto di Garlasco. Al centro degli accertamenti si staglia ora la figura di Andrea Sempio, nei cui confronti gli inquirenti hanno formulato ipotesi circostanziate riguardanti l’accesso abusivo a materiale informatico strettamente privato appartenuto a Chiara Poggi. Secondo quanto emerge dagli atti, il trentottenne avrebbe visionato o sottratto alcuni video intimi che la vittima aveva girato insieme ad Alberto Stasi, utilizzando il computer presente nella villetta di via Pascoli o una pen drive ritrovata nell’abitazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’ha fatto con Marco Poggi”. Garlasco, nuovi dettagli inquietanti: l’annuncio dei carabinieri su Sempio

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Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

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