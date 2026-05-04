A Garlasco, si torna a parlare di Marco Poggi, coinvolto in un caso ancora aperto. Le indagini si concentrano sul viaggio con i genitori e sulla presenza di un biglietto trovato al cimitero. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo interrogatorio che potrebbe chiarire alcuni aspetti ancora oscuri sulla sua posizione e sui movimenti recenti. La procura continua ad approfondire le verifiche relative a questa vicenda.

Marco Poggi torna al centro del caso Garlasco tra nuovi dubbi sulla vacanza in Trentino con i genitori, le telefonate di Andrea Sempio e il misterioso biglietto lasciato al cimitero. Il fratello di Chiara Poggi sarà ascoltato mercoledì 6 maggio dalla Procura di Pavia come persona informata sui fatti. Garlasco, il fratello di Chiara Poggi Dove vive ora Marco Poggi I dubbi sulla vacanza in Trentino con i genitori La telefonata e il biglietto al cimitero Garlasco, il fratello di Chiara Poggi A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara, il nome di Marco Poggi è tornato a essere oggetto dell’attenzione mediatica con la riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, che fine ha fatto Marco Poggi tra i dubbi sul viaggio con i genitori e il biglietto al cimitero

GARLASCO 2026! La Rivelazione su Marco Poggi Ribalta Tutto! Erano in 4 sulla Scena del Crimine

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