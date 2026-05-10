Gargano scossa a San Giovanni Rotondo | il conteggio sale a 21

Nella zona di San Giovanni Rotondo, nel Gargano, si è verificata una scossa di terremoto che ha portato il totale delle scosse a 21. L’epicentro è stato localizzato nella stessa area. Rispetto ai sismi avvenuti a gennaio e marzo, questa scossa ha avuto una magnitudo superiore, causando ulteriori danni e preoccupazioni tra la popolazione. Le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e la sicurezza delle strutture.

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? Punti chiave Dove si è verificato esattamente l'epicentro della scossa?. Come si confronta questa vibrazione con i sismi di gennaio e marzo?. Perché il numero di eventi sismici nel Foggiano è già a 21?. Quali sono le coordinate precise monitorate dai tecnici dell'INGV?.? In Breve Magnitudo 2.2 con epicentro a 19 km di profondità vicino a San Marco in Lamis.. Totale 21 scosse rilevate nel Foggiano negli ultimi 130 giorni dell'anno.. Precedenti sismi di magnitudo 3.2 registrati il 21 gennaio a Lucera e 9 marzo.. Monitoraggio INGV sulle coordinate 41.7162 latitudine e 15.7572 longitudine per sicurezza locale.. Alle 14.54 di questa domenica 10 maggio, un terremoto di magnitudo 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gargano, scossa a San Giovanni Rotondo: il conteggio sale a 21 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Terremoto sul Gargano con epicentro a San Giovanni Rotondo Fiocchi di Neve su San Giovanni Rotondo ed altri comuni del GarganoSan Giovanni Rotondo – Fiocchi di Neve oggi 27 Marzo 2026 sulla città di San Pio.