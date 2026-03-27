Fiocchi di Neve su San Giovanni Rotondo ed altri comuni del Gargano

Il 27 marzo 2026, una leggera nevicata ha interessato San Giovanni Rotondo e altri comuni del Gargano. La neve ha coperto alcune zone della città di San Pio, creando un paesaggio inaspettato per questo periodo dell’anno. Le precipitazioni nevose sono state registrate anche in altri centri della zona, senza causare particolari disagi alla circolazione.

San Giovanni Rotondo – Fiocchi di Neve oggi 27 Marzo 2026 sulla città di San Pio. Una leggera nevicata sta interessando San Giovanni Rotondo ed altri comuni del Gargano. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione poiché il fondo stradale è scivoloso. Come riporta Foggiareporter.it anche su Roseto Valfortore ed altri comuni dei Monti Dauni. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Fiocchi di Neve su San Giovanni Rotondo ed altri comuni del Gargano Articoli correlati Il sacro mantello di San Francesco arriva a San Giovanni RotondoIl sacro mantello di San Francesco d’Assisi, custodito nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Boissonnade, in Francia, arriva in provincia di... Via Crucis Laudato si’ a San Giovanni RotondoMercoledì 25 marzo, a San Giovanni Rotondo, presso le quattordici stazionimonumentali del sentiero di Monte Castellana, si terrà la quinta edizione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiocchi di Neve su San Giovanni Rotondo... Temi più discussi: Maltempo Toscana, allerta gialla per il vento e in Garfagnana tornano i fiocchi di neve; Torna il freddo in Campania, sul Faito la volpe sorpresa dai fiocchi di neve; Brusco calo delle temperature, fiocchi di neve sulla Cimina | VIDEO; Fiocchi di neve sui Monti Cimini. Neve a sorpresa nelle prossime ore, fiocchi in pianura su quattro regioniTra pochissime ore il tempo peggiorerà, di nuovo, su tutta Italia. Si comincia dal nord, dove impatterà una massa d’aria molto fredda proveniente ... meteogiornale.it Allerta neve a primavera, ecco dove: l’inverno entra a gamba tesa, rischio ventoFiocchi bianchi possibili sulle alture appenniniche: c’è l’avviso della Protezione Civile in Toscana. Possibili anche mareggiate sulla costa e forti folate su tutta la regione. Questo per una perturba ... lanazione.it Maltempo in Abruzzo, fiocchi di neve fino a 300 metri: il Ciclone Deborah non dà tregua | VIDEO - facebook.com facebook