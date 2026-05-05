Nella categoria Under 21, la squadra di Terza si distingue con Barco e X Martiri. La Dogatese festeggia in Prima, dopo aver conquistato la finale provinciale. In Seconda, la squadra di Dogatese si aggiudica il titolo di campione provinciale, vincendo la finale playoff contro il San Bartolomeo. La partita si è conclusa con un pareggio 1-1 nei 120 minuti, deciso dal miglior piazzamento in campionato.

In Seconda è festa per la Dogatese, che si aggiudica la finale playoff provinciale col San Bartolomeo grazie all’1-1 nei 120 minuti ed al miglior piazzamento in classifica colto in campionato. Il successo non dà ufficialmente diritto alla promozione in Prima, ma mette gli uomini di Bruni in una buonissima posizione nella graduatoria per i ripescaggi: domenica la Dogatese chiuderà la stagione con un ulteriore spareggio, per migliorare ancor di più la propria graduatoria, contro i modenesi del Pavullo Fc. La gara col San Bartolomeo si decide nei supplementari dopo lo 0-0 del 90’: a segno per i biancorossi Piccinardi, a cui risponde La Mura a pochi istanti dal fischio finale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In Terza avanzano Barco e X Martiri under 21. Festeggia la Dogatese nella finale provinciale

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