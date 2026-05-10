Il Garante Privacy ha avviato un'indagine su Meta e sull'utilizzo di tessere Ita, concentrandosi su presunti scambi di benefit tra le due parti. L'attenzione si focalizza su come siano stati distribuiti i vantaggi legati alle tessere executive Volare e sui soggetti che abbiano potuto beneficiare di tali strumenti durante il procedimento. La verifica riguarda le modalità di assegnazione e i possibili collegamenti tra le tessere e i servizi offerti da Meta.

? Domande chiave Come sono stati scambiati i benefit Ita con i servizi Meta?. Chi ha beneficiato delle tessere executive Volare durante l'indagine?. Quali consulenze Meta sono finite nel mirino dei magistrati?. Perché i flussi finanziari dei corsi formativi sono sotto indagine?.? In Breve Valore tessere executive Volare di Ita superiore a 50mila euro.. Indagine mira a collegamenti tra benefit Ita e procedure del Garante.. PM verificano flussi finanziari relativi ai corsi di formazione Meta.. Focus su possibili scambi illeciti tra grandi gruppi privati e autorità.. Il Garante per la protezione dei dati personali apre un’inchiesta giudiziaria su presunti episodi di corruzione legati a consulenze e corsi di formazione erogati da Meta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garante Privacy: indagine su Meta e tessere Ita per presunta corruzione

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