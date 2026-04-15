Tessere vip al Garante Privacy si dimette l’ex ad di Ita Lazzerini | è indagato per corruzione insieme all’ex socio di Scorza

L’ex amministratore delegato di una compagnia di trasporti si è dimesso dal suo ruolo al Garante Privacy, dove aveva ottenuto una tessera VIP. La sua decisione arriva mentre è sotto indagine per corruzione, insieme all’ex socio di un’altra personalità coinvolta in un’inchiesta della Procura di Roma. L’indagine, seguita anche da servizi di inchiesta televisivi e giornalistici, sta coinvolgendo diversi vertici dell’Autorità Garante.

L’onda d’urto dell’inchiesta condotta dalla Procura di Roma, che da mesi sta facendo tremare i vertici dell’ Autorità Garante per la Privacy in seguito agli scoop della trasmissione Report e del Fatto Quotidiano, non si ferma. Il raggio d’azione dei magistrati al contrario si espande e miete una nuova, eccellente “vittima”. La prima notizia è il passo indietro di Fabio Maria Lazzerini: l’ex amministratore delegato di Ita Airways si è infatti dimesso con effetto immediato dalle cariche di amministratore delegato e direttore generale di Com.tel, società attiva nell’integrazione di sistemi ICT e quotata su Euronext Growth Milan. A innescare le dimissioni è la sua formale iscrizione nel registro degli indagati per il reato di corruzione, nell’ambito dell’opaca vicenda delle tessere “Volare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tessere vip al Garante Privacy, si dimette l’ex ad di Ita Lazzerini: è indagato per corruzione insieme all’ex socio di Scorza Notizie correlate Garante privacy, indagato per corruzione ex Ad Ita Airways LazzeriniL’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, risulta indagato nell’inchiesta che riguarda i vertici del Garante per la privacy. Garante Privacy, indagato per corruzione anche l’ex Ad di Ita Airway. Avrebbe fornito tessere Executive dopo le “sanzioni blande” comminate alla compagniaC’è un nuovo indagato nell’inchiesta sulle ‘spese pazze’ e corruzione ai vertici del Garante per la privacy partita dopo le inchieste di Report. Una raccolta di contenuti Garante Privacy, indagato per corruzione anche l’ex Ad di Ita Airway. Avrebbe fornito tessere Executive dopo le sanzioni blande comminate alla compagniaPerquisizioni nella sede di Ita. La procura ipotizza un accordo tra i membri del Consiglio del garante e gli ex vertici della società ... lanotiziagiornale.it Inchiesta Garante Privacy: Fabio Lazzerini, ex manager Ita, indagato per corruzionePer l’accusa le tessere sarebbero state assegnate come contropartita per una sanzione formale e non economica. Blitz della Guardia di Finanza nella sede della compagnia.La società: Piena collaborazio ... quotidiano.net