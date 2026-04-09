Garante Privacy indagato per corruzione anche l’ex Ad di Ita Airway Avrebbe fornito tessere Executive dopo le sanzioni blande comminate alla compagnia

Un ex amministratore delegato di una compagnia aerea è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione e le spese illecite legate al Garante per la privacy, avviata dopo le trasmissioni di Report. L’indagato avrebbe consegnato tessere Executive a un dirigente del Garante, nonostante alcune sanzioni considerate leggere fossero state applicate alla compagnia. La procura sta approfondendo i dettagli dell’indagine.

C’è un nuovo indagato nell’inchiesta sulle ‘spese pazze’ e corruzione ai vertici del Garante per la privacy partita dopo le inchieste di Report. La Procura di Roma ha infatti iscritto nel registro degli indagati l’ex Ad di Ita Airways, Fabio Lazzerini, per quelle tessere ‘Volare Classe Executive’, del valore di 6 mila euro ciascuna, concesse ai quattro membri del board dell’Autorità, Agostino Ghiglia, Ginevra Cerrina Feroni, Pasquale Stanzione e Guido Scorza. Utilità in cambio di una sanzione soft, l’ipotesi. Per gli inquirenti rappresenterebbero le utilità ottenute dai consiglieri, dopo la sanzione blanda comminata alla società, finita al centro di una controversia sull’illecito trattamento dei dati personali di alcuni manager della compagnia e dei dipendenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Garante Privacy, indagato per corruzione anche l’ex Ad di Ita Airway. Avrebbe fornito tessere Executive dopo le “sanzioni blande” comminate alla compagnia Fabio Lazzerini ex ad Ita Airways indagato per corruzione, riflettori sulle tessere Volare Classe ExecutiveLa procura di Roma ha iscritto l’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini nel registro delle notizie di reato, con l’accusa di... Garante privacy, indagato per corruzione ex Ad Ita Airways LazzeriniL’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, risulta indagato nell’inchiesta che riguarda i vertici del Garante per la privacy. Temi più discussi: Garante della Privacy, la Finanza nella sede di Ita: indagato per corruzione l’ex ad Fabio Lazzerini; Garante privacy, indagato per corruzione ex Ad Ita Airways Lazzerini; Inchiesta sul Garante della privacy: indagato Fabio Lazzarini, ex ad Ita Airways; È indagato anche l'ex amministratore delegato di ITA Fabio Lazzerini per il caso di corruzione dei membri del Garante della privacy. Fabio Lazzerini ex manager Ita indagato per corruzione: tessere ‘Volare’ da 6mila euro al Garante privacyPer l’accusa le tessere sarebbero state assegnate come contropartita per una sanzione formale e non economica. Blitz della Guardia di Finanza nella sede della compagnia.La società: Piena collaborazio ... quotidiano.net Garante della privacy, indagato l’ex ad di Ita. I pm acquisiscono nuovi attiL'accusa è di corruzione. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità. La Guardia di finanza negli uffici di Ita ... editorialedomani.it Simone Aliprandi - pagina. . La trasmissione #Report torna a occuparsi del #GarantePrivacy e diffonde una gustosa anticipazione in cui emergono i rapporti tra lo studio E-Lex (fondato da Guido Scorza) e #ItaAirways in merito alla vicenda delle tessere con pri - facebook.com facebook Online la Relazione annuale 2025 del Comitato europeo per la protezione dei dati personali #GarantePrivacy x.com