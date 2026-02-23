Livorno lavori alla rete idrica | stop all' erogazione dell' acqua martedì 24 febbraio

Per un intervento alla rete idrica, i tecnici di Asa interromperanno l’erogazione dell’acqua a Livorno martedì 24 febbraio dalle 8 alle 13, salvo imprevisti. La zona interessata è Castellaccio, dove sarà necessario eseguire lavori di manutenzione. La sospensione temporanea si rende necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Gli abitanti della zona devono organizzarsi in anticipo per minimizzare i disagi.

Martedì 24 febbraio, dalle 8 alle 13, salvo imprevisti i tecnici di Asa saranno impegnati in zona Castellaccio per un intervento alla rete idrica. “Nel corso dei lavori - fanno sapere dall'azienda gestore del servizio - sarà necessario ridurre la pressione di rete che potrà comportare mancanza di acqua alle abitazioni poste a quota elevata eo possibili fenomeni di torbidità”. Nello specifico, i lavori riguarderanno circa 50 utenze: “al ripristino dell'erogazione dell'acqua - fa sapere ancora l'azienda - potranno continuare, per breve pressione, fenomeni di bassa pressione e torbidità”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Castellaccio, al via intervento ASA a rete idticaASA Spa informa che, dalle 8:00 alle 13:00 di martedì 24 febbraio, salvo imprevisti, i tecnici di ASA saranno impegnati in zona Castellaccio, comune di Livorno, per un intervento alla rete idrica. livornopress.it

