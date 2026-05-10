GF Out | una clamorosa protesta a San Siro il Milan è a pezzi

Prima della partita tra il Milan e l’Atalanta, la Curva Sud ha organizzato una protesta contro l’amministratore delegato del club, Giorgio Furlani. La contestazione si è concentrata sull’area di San Siro e ha attirato l’attenzione dei presenti. Non sono stati riportati scontri o incidenti, ma il clima di tensione si è fatto sentire prima del calcio d’inizio.

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Forte contestazione della Curva Sud del Milan contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani prima della partita contro l’Atalanta. Poco prima del calcio d’inizio, i tifosi rossoneri hanno acceso le luci dei telefonini formando chiaramente la scritta "G. F. Out" (Giorgio Furlani Out) in tribuna. Subito dopo sono partiti i cori "Furlani vattene via", proseguiti anche durante i primi minuti di gioco.La protesta era stata annunciata con un corteo partito da piazza Axum con uno striscione che recitava "Furlani vattene". Nel comunicato della Curva Sud si legge una durissima critica alla gestione attuale: la squadra che quattro anni fa vinse lo...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "G.F. Out": una clamorosa protesta a San Siro, il Milan è a pezzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milan-Atalanta, contestazione in vista a San Siro: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani | PM Inchiesta arbitri, Rocchi a San Siro con altri colleghi: la clamorosa rivelazione dell’ANSAdi Alberto PetrosilliInchiesta arbitri, Rocchi a San Siro avrebbe avuto un incontro con altri esponenti del mondo arbitrale: la spiegazione dell’ANSA... Argomenti più discussi: Milan, è l’ora della contestazione. San Siro mette nel mirino Furlani: Vattene; G.F. Out: una clamorosa protesta a San Siro, il Milan è a pezzi | Libero Quotidiano.it; Tracollo Milan, San Siro non ce la fa più: tutti contestati, Rafa Leao nel mirino; Il Milan non c'è più: crollo con l'Atalanta. Umiliante: cosa è successo al 52' | Libero Quotidiano.it.