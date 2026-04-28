Inchiesta arbitri Rocchi a San Siro con altri colleghi | la clamorosa rivelazione dell’ANSA

Un incontro tra l'ex arbitro internazionale Rocchi e altri rappresentanti del settore si sarebbe svolto di recente a San Siro. La notizia, diffusa dall'agenzia ANSA, riguarda un possibile approfondimento legato a un'inchiesta sugli arbitri. L'evento è stato confermato da fonti vicine alla vicenda, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle dinamiche dell'incontro. La notizia sta attirando attenzione nel mondo del calcio e dell'arbitraggio.

di Alberto Petrosilli Inchiesta arbitri, Rocchi a San Siro avrebbe avuto un incontro con altri esponenti del mondo arbitrale: la spiegazione dell’ANSA. L’ Inter segue con estrema attenzione gli sviluppi dell’inchiesta che sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la Procura di Milano sta lavorando per identificare i soggetti che avrebbero partecipato al presunto accordo del 2 aprile 2025 a San Siro con Gianluca Rocchi, finalizzato a “combinare” alcune designazioni chiave per favorire il club nerazzurro nella scorsa stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inchiesta arbitri, l’ANSA: sotto la lente la presunta combine per la designazione di Colombo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta arbitri, Rocchi a San Siro con altri colleghi: la clamorosa rivelazione dell’ANSA Notizie correlate Inchiesta arbitri, la nota dell’Aia: “Rammarico per caso Rocchi, verrà assicurata continuità funzione tecnica”(Adnkronos) – "L’Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che... Rocchi "sceglieva arbitri graditi all'Inter, riunioni segrete a San Siro", nel mirino le designazioni di Colombo e DoveriNel mirino le designazioni di Colombo per Bologna-Inter dell'anno scorso e di Doveri per il derby in semifinale di Coppa Italia perso dai nerazzurri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Frode sportiva in serie A: Rocchi sotto inchiesta, arbitri e Var nella bufera; Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; L’accusa a Rocchi: Riunioni segrete a San Siro per dare all’Inter gli arbitri preferiti; Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: Sceglieva arbitri graditi all’Inter. L'inchiesta fa tremare il calcio italiano. Indagine arbitri, nuovi sospetti su Rocchi: sotto la lente una presunta combine a San SiroStando ai colleghi di Calcio & Finanza la Procura di Milano contesta a Gianluca Rocchi una presunta combine maturata a San Siro insieme ad altri colleghi ... milannews.it Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? Le incognite sul vertice durante Milan-InterMilano, 28 apr. (Adnkronos) - Torna ad Assolombarda il Forum comunicazione, giunto alla sua XIX edizione: l'evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Com ... ilfattoquotidiano.it Da Bastoni-Kalulu Locatelli-Modric 2 modi diversi di vivere le partite a San Siro ... #Juventus #Inter #Milan - facebook.com facebook #Milan a secco a 'San Siro' da due gare: ecco quando accadde l'ultima volta #SempreMilan #SerieA x.com