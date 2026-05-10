Furto lampo sul Frecciarossa in stazione | il trucco di due ladri per sparire con i trolley
Due uomini sono stati accusati di aver messo a segno un furto rapido a bordo di un treno Frecciarossa in stazione. Uno dei sospetti si trovava sul convoglio fermo, mentre un altro era presente sulla banchina, apparentemente a fare da palo. I ladri sono riusciti a portare via alcuni trolley prima di essere fermati dalle forze dell’ordine. L’indagine prosegue per chiarire eventuali dettagli e collegamenti con altri episodi simili.
Un pit stop rapido sul treno Frecciarossa per rubare i trolley. Due ladri, uno all'opera sul convoglio fermo in stazione e l'altro sulla banchina, a coprirgli le spalle.Furti sul freccia rossa Sono stati gli agenti della polfer Roma ad arrestare due cittadini algerini per furto pluriaggravato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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