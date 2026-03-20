Furto lampo all’Arenella colpito Sushi Lab | ladri in fuga con cassa automatica

Nella notte, nel quartiere Arenella di Napoli, si è verificato un furto presso il ristorante Sushi Lab, dove i ladri sono entrati in azione e sono riusciti a scappare con una cassa automatica. L'episodio si aggiunge a una serie di furti avvenuti recentemente nella zona, senza che siano stati ancora individuati i responsabili. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi.

Ennesimo furto nella notte nel cuore del quartiere Arenella di Napoli. Nel mirino dei ladri è finito il ristorante delivery “Sushi Lab”, in via Tino di Camaino, dove una banda di incappucciati ha agito in pochi istanti, tagliando e scardinando la saracinesca e portando via la cassa automatica in poco più di un minuto, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. A denunciare l’accaduto è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che parla di un episodio che riaccende l’allarme sicurezza in tutta la municipalità 5. “Questo ennesimo episodio rappresenta una nuova violazione della sicurezza in un’area già martoriata da atti simili – sottolinea Capodanno –. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furto lampo all’Arenella, colpito Sushi Lab: ladri in fuga con cassa automatica Articoli correlati Furto al Sushi Lab dell’Arenella: ladri portano via la cassa automatica in 60 secondiFurto nella notte al Sushi Lab dell'Arenella: ladri portano via in un minuto la cassa automatica. Leggi anche: Ancora ladri in azione ad Aversa, raid al panificio “Infinite bontà”: portata via cassa automatica